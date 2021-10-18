KİLİS (İHA) - Tırdaki briketler askeri personeli taşıyan midibüsün üzerine devrildi: 3 yaralı

KİLİS - Kilis'te, briket yüklü tırın üzerindeki briketlerin askeri personeli taşıyan midibüsün üzerine düşmesi sonucu 3 askeri personel yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye Karayolu Zamhalı Çeşmesi yakınlarında Yabancı uyruklu. H.K. yönetimindeki 27DB 207 plakalı briket yüklü Tır seyir ederken, Tırın üzerindeki briketin M.K. yönetimindeki askeri sivil personelin kullandığı 63 SB 292 midibüsün üzerine düştü. Kazada midibüs sürücüsü M.K. ile araçla bulunan askeri personel Ş.B. ile M.G. yaralandı. Bu esnada yoldan geçen O.B. yönetimindeki 23 HZ 866 plakalı otomobil yere düşen briketlere çarparak maddi hasar meydana geldi. Kazada yaralanan 3 askeri personel ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı askeri personeli taşıyan midibüsün Gülbaba Hudut taburundan İl Merkezine geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.