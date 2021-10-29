Kilis'te Cumhuriyetin 98. Yıldönümü Coşkuyla Kutlandı

KİLİS (Habermetre) - Kurtuluş Savaşımızı zafere ulaştırmamızın ardından ilan ettiğimiz, özgür ve bağımsız varlığımız ile milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyetimizin 98. Yıldönümü tüm yurtta olduğu gibi Kilis'te de coşkuyla kutlandı.

Kutlama törenine ilk olarak Valimiz Sayın Recep Soytürk'ün makamında tebrikleri kabulü ile başlandı.

Cumhuriyet Meydanında Atatürk Anıtı önünde yapılan kutlama törenine, Valimiz Sayın Recep Soytürk'ün yanısıra, AK Parti Kilis Milletvekilleri M. Hilmi Dülger ve A. Salih Dal, Garnizon Komutanı Pyd. Albay Salih Aru, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, Adalet Komisyonu Başkanı İsmail Sezgin, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. M. Ruhat Yaşar, Kilis Baro Başkanı Av. Muammer Fazlıağaoğlu, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın, Vali Yardımcıları, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, askeri ve sivil erkan, STK Temsilcileri, vatandaşlar ile öğrenci ve öğretmenler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalarını yapan Valimiz Sayın Recep Soytürk, "19 Mayıs 1919'da başlayan Milli Mücadelenin, Büyük Zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 29 Ekim 1923 tarihinde "Türk Milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir. " diyerek ilan ettiği, atalarımızdan ulusumuza kalan en büyük miras ve vazgeçilmez bir ulusal değer olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz. " dedi.

İstiklal harbimizi zafer ile taçlandıran, Cumhuriyetimize hayat veren ruhun, tıpkı 98 yıl önce olduğu gibi bugün de dimdik ayakta olduğunun altını çizen Vali Soytürk, "15 Temmuz ihaneti karşısında, milletimizin 250 şehit ve 2 bin 193 gazi pahasına gösterdiği şanlı direniş, işte bu ruhun en önemli timsalidir. O gece kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla aziz milletimizin tüm fertleri, milli iradeye ve manevi değerlerine, bir diğer adıyla Cumhuriyetin kazanımlarına sahip çıkmıştır. " İfadelerini kullandı.

Vali Soytürk konuşmasının son bölümünde "Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünde milletimizin sahip olduğu tüm değerlerle hissettiği bu coşku ve heyecanının gönül dünyasından hiç eksik olmamasını temenni ediyor, bu müstesna günde Cumhuriyet'i "en büyük eserim" diye tanımlayan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, bu aziz vatanın bütünlüğünü ve bağımsızlığı için canlarını ortaya koyan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde aydınlık yarınlara emin adımlarla ulaşmamız temennisiyle tüm halkımızın Cumhuriyet Bayramı'nı içten dileklerimle kutluyor, en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. " dedi.

Tören daha sonra müzik dinletisi eşliğinde halk oyunları ekiplerinin gösterileri, okullarda düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ve geçit töreniyle sona erdi.

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