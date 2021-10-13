Kilis'te cezaevinden firar eden hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı - Haberler
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Kilis'te cezaevinden firar eden hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te cezaevinden firar eden hükümlü JASAT ekiplerince yakalandı

Kilis'te cezaevinden firar eden hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te cezaevinden firar eden hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kilis Açık Ceza İnfaz Kurumundan Kapalı İnfaz Kurumuna sevk edileceği sırada 12 Haziran'da firar eden F.Ö'nün yakalanması için İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık suçundan 14 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.Ö'yü, ailesinin ikamet ettiği apartmanın 3 kilometre uzağında saklandığı binanın çatısında yakaladı.

F.Ö, jandarma ve Cumhuriyet Başsavcılığındaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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