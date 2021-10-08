Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1) - Haberler
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Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

KİLİS'te, atık kağıtların bulunduğu depoda yangın çıktı.

KİLİS'te, atık kağıtların bulunduğu depoda yangın çıktı. Alevler, depo yanındaki iş yerine de sıçrarken, itfaiye ekipleri söndürme çalışması başlattı.

Şehitler Mahallesi'nde, atık toplayıcılarının kullandığı atık kağıt deposunda, saat 10.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Bu sırada büyüyen alevler, depo yanındaki iş yerine de sıçradı. İtfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını sürdürüyor.


Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Kilis'te, atık kağıt deposu yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
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