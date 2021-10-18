Kilis'te askeri bando takımından 'Büyük Zafer' konseri - Haberler
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Kilis'te askeri bando takımından "Büyük Zafer" konseri

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te askeri bando takımından

Kilis'te Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü kapsamında askeri bando konser verdi.

SAKARYA (AA) - Kilis'te Sakarya Meydan Muharebesinin 100. yıldönümü kapsamında askeri bando konser verdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıldönümü dolayısıyla Büyük Zaferi anma etkinlikleri kapsamında, Adana 6'ncı Kolordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından konser verildi.

Yaklaşık bir saat süren konsere vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kilis'te askeri bando takımından Büyük Zafer konseri

Kilis'te askeri bando takımından Büyük Zafer konseri

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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