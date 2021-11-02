Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Haberler | Güncel
Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü İ.G. ise gözaltına alındı.


Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...

Son Dakika | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Biden'la) Afganistan, Suriye, Libya ve D. Akdeniz konularındaki iş birliğinin yanı sıra ekonomik ilişkilerimizi de daha...

 MSB'nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

MSB'nin faaliyetlerine ilişkin basın bilgilendirme toplantısı yapıldı

 Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)

Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın toplantısı düzenledi: (3)
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title