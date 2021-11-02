Kilis'te 5 kaçak göçmen yakalandı

KİLİS'te, polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta, Suriye uyruklu 5 kaçak göçmen yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Barış Mahallesi'nde plakası açıklanmayan aracı şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdikleri saptanan 5 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, araç sürücüsü İ.G. ise gözaltına alındı.

Demirören Haber Ajansı / Reşit Çelebioğlu - Son Dakika Haberleri

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