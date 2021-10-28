Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi - Haberler
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Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimini sürdürüyor.

KİLİS (AA) - Kilis İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, gıda denetimini sürdürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin talimatlarıyla 25-28 Ekim tarihleri arasında ülke genelinde sürdürülen "denetim seferberliği" kapsamında İl Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun katılımıyla il genelinde denetimler gerçekleştiriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kökçüoğlu, denetimlerin 365 gün 24 saat aralıksız sürdüğünü belirtti.

Tüketicilerin korunması ve aynı zamanda üreticilere de rehberlik edilmesi amaçlanarak denetimlerin hız kazandığını aktaran Kökçüoğlu, "Denetim denince insanların sadece ceza gibi konuları algılamaması gerekiyor. Denetimin amacı yanlışı düzeltmek, üretimin belirlenen uygun şartlarda devamını sağlamak ve sektöre rehberlik edilerek yeni uygulamaların üretime dahil edilmesini sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerin her türlü dilek, öneri ve şikayetlerini ALO GIDA 174 hattına veya 05011740174 Whatsapp ihbar hattına iletebileceklerini anımsatan Kökçüoğlu, halkın güvenilir gıdaya ulaşmasının sağlanması için il müdürlüğü olarak çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

Kilis Tarım ve Orman Müdürlüğünden gıda denetimi

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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