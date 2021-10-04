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Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

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Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ekim ayı toplantısını yaptı.

KİLİS (İHA) - Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ekim ayı toplantısını yaptı.

Kilis İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında Ekim ayı toplantısı yapıldı. Meclis gündeminde bulunan İl Özel İdarenin makine parkındaki araç ve iş makinelerinin verimli kullanılması ilişkin Plan Bütçe komisyonu ile İmar bayındırlık komisyonlarının raporu görüşüldü. Meclis gündeminde bulunan Tekel Suma Fabrikasının yıkım ve malzeme satışından elde edilerek, yapılan ek bütçe ile yol yapıma aktarılan ödenekten 1 milyon TL, çiftçilere tohum desteği için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan projelere aktarılması konusu görüşüldü. - KİLİS

Kilis İl Genel Meclisi Ekim ayı toplantısı yapıldı

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