Kılıçdaroğlu, PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan işçinin ailesine başsağlığı diledi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bingöl'de Pkk'lı teröristlerin şehit ettiği işçilerden Ömer Faruk Kaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu, Bingöl'ün Genç ilçesi Yolçatı köyündeki elektrik arızasının tamirine giderken PKK'lı teröristlerin bombalı saldırısında şehit olan iki işçiden Ömer Faruk Kaya'nın ailesini telefonla aradı.

Şehit işçiye Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, Kaya'nın ailesine başsağlığı dileklerini iletti.