Kılıçdaroğlu'ndan 'Kara kış fonu' önerisi

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kara kış fonu' oluşturulması önerisinde bulunarak "İnsanlarımızın kışı huzur içinde geçirmelerini istiyoruz. Erdoğan böyle bir fon kurarsa hiç kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmeyecek" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tbmm'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmasında, hayat pahalılığının herkesin dilinde olduğunu söyledi. Vatandaşlara seslenen Kılıçdaroğlu, "Bize yetkiyi vereceksiniz, dostlarımızla birlikte bu ülkede nasıl bir bahar havası estireceğimizi göreceksiniz. Gerçekten de bahar havası estireceğiz, herkesi kucaklayacağız. Kimseye kötülük yapmayacağız. Dertlisiniz biliyorum. Ciddi sorunlar var biliyorum; ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye güçlü ülkedir, sadece yönetilmiyor temel sorunu bu. Türkiye'yi adaletle, ahlakla, bilgiyle, birikimle, liyakatle yöneteceğiz. Herkesin mutlu olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu ayrıca, insanların kışı huzur içinde geçirmelerini istediklerini belirterek, "Kendisine önerdim, süratli bir şekilde 'Kara kış fonu' oluştur. Kaynaklarını da gösterdim kendisine. Erdoğan böyle bir fon kurarsa hiç kimsenin elektriği, doğal gazı kesilmeyecek" ifadesini kullandı.