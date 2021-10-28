Kılıçdaroğlu, Muğla'da limon hasadı yaptı (2)

KILIÇDAROĞLU, VATANDAŞIN VE ESNAFIN SORUNLARINI DİNLEDİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Dalaman'daki programın ardından Köyceğiz'de çiçek ve narenciye üreticileriyle bir araya geldi. Burada çiçek dikimi yapan Kılıçdaroğlu çiftçilerin taleplerini dinledi. Bu sırada bir vatandaş, cüzdanını çıkartarak ekonomik sorunlar yaşadığını ifade etti.

Fırat AKAY-Cavit AKGÜN/MUĞLA,