Kılıçdaroğlu: 'Düşüncelerinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Düşüncelerinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde "Ankara Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları' 'toplantısına katılarak konuşma yaptı.

ANKARA (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde "Ankara Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları' 'toplantısına katılarak konuşma yaptı. (3)

Kılıçdaroğlu: Düşüncelerinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur

Kılıçdaroğlu: Düşüncelerinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur

Kılıçdaroğlu: Düşüncelerinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur

Kılıçdaroğlu:
AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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