Kılıçdaroğlu: "Düşüncelerinden ötürü insanları suçlamak kadar yanlış bir şey yoktur"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde "Ankara Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları' 'toplantısına katılarak konuşma yaptı.
ANKARA (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zübeyde Hanım Sosyal tesisinde "Ankara Kanaat önderleri,Muhtarlar ve STK Buluşmaları' 'toplantısına katılarak konuşma yaptı. (3)