Kılıçdaroğlu: "600 milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın"
AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de mobilyacı esnafı ile bir araya geldi.
İZMİR (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması
Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de mobilyacı esnafı ile bir araya geldi. (1)