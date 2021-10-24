Kılıçdaroğlu: "600 milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "600 milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın"

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de mobilyacı esnafı ile bir araya geldi.

İZMİR (AA) - Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşılanması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması

Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması İZMİR - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de mobilyacı esnafı ile bir araya geldi. (1)

Kılıçdaroğlu: 600 milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın

Kılıçdaroğlu: 600 milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın

Kılıçdaroğlu: 600 milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın

Kılıçdaroğlu: 600 milletvekili ortaklaşa esnafın sorununu çözmek için bir şeyler yapsın

Kılıçdaroğlu:
AA / Orhan Fatih Doğan - Son Dakika Haberleri
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