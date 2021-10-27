Kılıçdaroğlu: Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir an önce 'kara kış fonu'nun kurulması gerektiğini belirterek, "Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Aynı şekilde doğal gaz ve mutfak tüpündeki Ötv'yi ve KDV'yi de hemen kaldır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi. Aylardır, kış aylarına yönelik tedbirler alınması gerektiği yönünde uyarılarda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Zam yağmuru konusunda vatandaşları uyarıyordum. 'kara kış fonu' kurulsun diyordum. Karşımızda kapı duvar bir iktidar var ve maalesef uyardığım her şey artık gerçeğimiz oldu. Her saat başı yeni bir zam geliyor. Korkunç bir pahalılık var. Bunu vatandaş zaten görüyor ve hissediyor. Tüm sorunların kaynağı kendileri; neyi çözecekler? İş başa düşmüştür. Çözümleri Cumhuriyet Halk Partisi bulmak zorundadır. Muhalefet olabiliriz ama çözümleri biz arayacağız. Türkiye'de 14 milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Bu insanlarımızın çocukları da sefalet içinde yaşıyor. İnsanımızın bu kış hayata tutunabilmesi için uygun fiyatlı enerjiye erişimi sağlanması çok kritik" ifadelerini kullandı.

'AMACIMIZ FAKİR FUKARANIN KIŞI RAHAT GEÇİRMESİ'

Hükümetten taleplerden bulunan Kılıçdaroğlu, 'Her şeyden önce acilen kara kış fonunu kurarak vatandaşlarımıza kış ayları için destek ver' diyerek şu açıklamada bulundu:

"Elektrik faturalarındaki KDV'yi kış boyunca kaldır. Aynı şekilde doğal gaz ve mutfak tüpündeki ÖTV'yi ve KDV'yi de hemen kaldır. Elektrik ve ısınmada düşük gelirler lehine kademeli tarifeli sisteme geç. Yani sosyal tarife uygulamasını başlat. Bu vatandaşlar daha ağır bir fatura ödemesin. Çözümü önlerine koyuyoruz. Kimin lehine; vatandaşın lehine. Bunları yaparlarsa puan toplayacaklar ama amacımız onların puan toplaması ya da toplamaması değil. Bu ülkede fakirin fukaranın bu kışı en azından rahat geçirmesinde."

'SONUNA KADAR MÜCADELE VERECEĞİM'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasına değinen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, "Şahıs bugünkü grup toplantısında uzun uzun benim videolarımı izlettirmiş. Aleni tehditler savurmuş. Adeta birilerine 'yarım kalan işi bitirin' talimatı vermiş. İşte buradan söylüyorum; ne senden ne senin şürekandan zerre kadar korkum yok. Sonuna kadar mücadele vereceğim. Bunu bilesin" diye konuştu.