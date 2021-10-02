Kılıçdaroğlu, 'CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Haberler
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Kılıçdaroğlu, "CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel

CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da "CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

BOLU (AA) - CHP Tbmm Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi

BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da "CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı na katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı na katıldı

Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı na katıldı

Kılıçdaroğlu,
AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına yanıt: MHP'ye yapılmıştır

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına yanıt: MHP'ye yapılmıştır
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Haber: Kılıçdaroğlu, 'CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'na katıldı - Haberler
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