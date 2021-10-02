Kılıçdaroğlu, "CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı
AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da "CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.
BOLU (AA) - CHP Tbmm Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gelişi ve karşılanması
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona girişi
BOLU - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da "CHP TBMM Grubu Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.