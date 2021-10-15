Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkede her vatandaşın hakkını savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevidir' - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "Bu ülkede her vatandaşın hakkını savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevidir"

AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu: Bu ülkede her vatandaşın hakkını savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevidir

Kılıçdaroğlu: Bu ülkede her vatandaşın hakkını savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevidir

Kılıçdaroğlu: Bu ülkede her vatandaşın hakkını savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevidir

Kılıçdaroğlu:
AA / Muhammet Fatih Demirci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Kılıçdaroğlu: 'Bu ülkede her vatandaşın hakkını savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevidir' - Haberler
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