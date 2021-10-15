Kılıçdaroğlu: "Bu ülkede her vatandaşın hakkını savunmak iktidarın görevi olduğu kadar muhalefetin de görevidir"
AA / Muhammet Fatih Demirci - Haberler | Güncel
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'yla görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.