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Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan, hazırladığı seçim bildirgesinde 3600 ek göstergeyi vereceğini ifade etti. Ancak yıl 2018'di. Hala 3600 ek göstergeyi getirmiyor. Kaç yıl oldu neden getirmiyor? Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan, getirmeye mecbur olacak. Getirmezse biz getireceğiz" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Türkiye Kültür Stratejisi Forumu sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, "İktidar kimsenin tekelinde değildir. Orada oturuyorsa halkın, milletin sayesinde oturuyor. Elbette her siyasi partinin kuruluş nedeni iktidara talip olmaktır. Eğer demokrasi kültürü bu kadar geriye gitmişse bir kişinin zaten o kişinin Türkiye'yi yönetemeyeceği açıktır. Nitekim de yönetilmiyor. Türkiye savruluyor, maalesef" dedi.

"BEN SÖKE SÖKE 3600 EK GÖSTERGEYİ GETİRTECEĞİM"

Kılıçdaroğlu, "Sarayda 4-5 yerden aylık alanların hepsinin durumu iyi. Çünkü Erdoğan, sadece onları görüyor. Erdoğan, pazarda alışveriş yapan memuru, işçiyi, emekliyi, ev hanımını görmüyor. Onun gördüğü sadece saray. Dolayısıyla bakıyor saraydakilerin hiçbirinin sorunu yok. O zaman 'Türkiye'de herhalde hiç kimsenin sorunu yoktur' diyor. Ama saray ayrı Türkiye ayrı. Bu ayrımı Erdoğan'ın çok net görmesi lazım. Aynı zamanda 3600 ek göstergeyi ilk dillendiren benim. Erdoğan, hazırladığı seçim bildirgesinde 3600 ek göstergeyi vereceğini ifade etti. Ancak yıl 2018'di. Hala 3600 ek göstergeyi getirmiyor. Kaç yıl oldu neden getirmiyor? Ben söke söke 3600 ek göstergeyi getirteceğim. Erdoğan, getirmeye mecbur olacak. Getirmezse biz getireceğiz" diye konuştu.

"TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"

Kılıçdaroğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "Buradan bütün vatandaşlarıma açık ve net olarak ifade etmek isterim Erdoğan, Türkiye'yi yönetemiyor. Şimdi kara kışa gireceğiz. Bu ülkenin insanları kara kış ekonomisini yaşayacaklar. Elektrik, su, doğalgaz parasını ödeyemeyecek duruma gelecek. Erdoğan, il başkanlarını almış, toz pembe tabloyu bir tarafa bırakarak, gerçeği görmeye başladı. 'Efendim dünyada her şeyi çok kötüye gidiyor. Dolayısıyla bizde de kötüye gidecek.' Şimdi bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor. Hiçbir ülke bizim halkımızın çektiği zulüm kadar bu zulmü çekmemiştir. Saray kötüye gitmiyor, vatandaş kötüye gidiyor, ekonomi kötüye gidiyor. Pek çok sorun var. Ama bu sorunları biz hatırlatmaya devam edeceğiz. Kötü yönetiliyoruz evet ama hiç kimsenin umutsuz olmasın. Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Bütün sorunları kararlılıkla, inançla, halktan yana ve halktan güç alarak çözeceğiz."


Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı

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