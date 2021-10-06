Kılıçdaroğlu, Azerbaycan'da, Türk TIR'larından ekstra para isteniyor (2)

MEZİTLİ, MERSİN (DHA) - 'HERKESİ KUCAKLAYACAĞIZ'

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mezitli Belediyesi'nin 2'nci Çevre Yolu'nda inşa ettiği kreş ve kültür merkezinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, kent estetiğinin önemine vurgu yaptı, belediye başkanlarının da yatırım yaparken şeffaf bir şekilde hesap verme sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti. Yerel seçimler öncesinde CHP'li belediye başkan adaylarına yaptığı konuşmada, yatırım yaparken oy kaygısı düşünmeden, ilk olarak yoksul mahallelerde çalışmalar yapılması gerektiğini söylediğini aktaran Kılıçdaroğlu, "Bize oy versin, vermesin, herkesi kucaklayacağız. Biz böyle bir anlayışla yeni bir siyaseti başlatmak istiyoruz" dedi.

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kreş ve kültür merkezinin açılış kurdelesini, CHP'li milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve CHP'li yöneticilerle birlikte kesti.