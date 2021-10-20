Kılıçdaroğlu: "Ekonominin durumunu bilmek için tebdili kıyafetle gezmeye gerek var mı?" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kılıçdaroğlu: "Ekonominin durumunu bilmek için tebdili kıyafetle gezmeye gerek var mı?"

AA - Haberler | Güncel

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)

Kılıçdaroğlu: Ekonominin durumunu bilmek için tebdili kıyafetle gezmeye gerek var mı?

Kılıçdaroğlu: Ekonominin durumunu bilmek için tebdili kıyafetle gezmeye gerek var mı?

Kılıçdaroğlu: Ekonominin durumunu bilmek için tebdili kıyafetle gezmeye gerek var mı?

Kılıçdaroğlu: Ekonominin durumunu bilmek için tebdili kıyafetle gezmeye gerek var mı?

Kılıçdaroğlu:
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun bürokrat açıklamasıyla ilgili suç duyurusunda bulundu

 Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı...

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatları, Kılıçdaroğlu'nun bürokratlarla ilgili açıklamasında Erdoğan'a hakaret içeren ifadelerin de yer aldığı...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title