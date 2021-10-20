Kılıçdaroğlu: "Ekonominin durumunu bilmek için tebdili kıyafetle gezmeye gerek var mı?"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması
ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener düzenledikleri basın toplantısında açıklamalarda bulundu. (5)