Kılıçdaroğlu: "6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak" - Haberler
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Kılıçdaroğlu: "6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak"

AA / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi Atatürk Gençlik ve Spor Merkezi Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

"Gençler, hiç meraklanmayın. Türkiye'nin kaderini sizler belirleyeceksiniz"

"6 milyon 300 bin genç ilk kez oy kullanacak. 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak. 6 milyon 300 bin gencin iradesi ile harami saltanatı son bulacak ve çağdaş demokratik Türkiye'yi yeniden inşa edeceksiniz"

Kılıçdaroğlu: 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak

Kılıçdaroğlu: 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak

Kılıçdaroğlu: 6 milyon 300 bin genç dünya siyaset tarihine önemli bir belge bırakacak

Kılıçdaroğlu:
AA / Orhan Fatih Doğan - Son Dakika Haberleri
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