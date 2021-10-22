Kılavuzların Göletlerinde Bakım ve Temizlik

DEMİRCİ, MANİSA (Bültenler) - Geçimini hayvancılıkla sağlayan ve yaz aylarında mera alanlarında susuzluk yaşayan üreticiler, çalışma nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını belirterek Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla tarımsal ve kırsal kalkınma konusunda önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticiye destek olan hizmet ve çalışmalarına devam ediyor. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik hamlelerle öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerini de unutmuyor. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu kırsal mahallelerde et ve süt üretimini desteklemek ve üreticilerin maliyetlerini azaltmak amacıyla mevcut göletlerde temizlik, genişletme, bakım ve onarım çalışmaları yapılarak daha kullanışlı hale getiriliyor. Bu kapsamda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Demirci ilçesine bağlı Kılavuzlar Mahallesi'nde yaklaşık 4500 hayvanın faydalandığı 4 adet HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarına başladı. Çalışmaları memnuniyetle karşılayan hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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