Kiev'de Rusya'nın siyasi nedenlerle tutukladığı Ukraynalılar için dayanışma eylemi yapıldı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de, Kırım Tatar Milli Meclis Başkan Yardımcısı Neriman Celal ve Rusya'nın siyasi nedenlerle tutukladığı diğer Ukraynalılar için destek eylemi gerçekleştirildi.

Bağımsızlık Meydanı'nda düzenlenen eyleme, KTMM Başkanı Refat Çubarov, Ukrayna Milletvekili Ahtem Çiygöz, Ukrayna Devlet Başkanlığı Kırım Daimi Temsilcisi Anton Korineviç, eski siyasi mahkumlar ve pek çok kişi katıldı.

Katılımcılardan KTMM üyesi Doç. Dr. Gayana Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün Kırım'daki mahkumlara destek amacıyla toplandıklarını ve sembolik bir protesto gösterisi yapıldığını aktardı.

Kırım'da insanların zor şartlarda olduğunu ve onlara bir şekilde destek vermek istediklerini ifade eden Yüksel, "Asla ve asla onları unutmayıp onlar için mücadele etmemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Eylem sonunda katılımcılar, tutukluların isimleri yazılan kalpleri, hazırlanan panoya yapıştırdı.

Rusya'nın yasa dışı ilhak ettiği Kırım'da 4 Eylül'de Rus güvenlik güçleri, Celal'in de aralarında olduğu 5 Kırım Tatar Türkü'nü gözaltına almıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin New York'taki görüşmelerinde, Rusya'nın tutukladığı Ukrayna vatandaşlarının serbest bırakılması için Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan destek istediğini açıklamıştı.

Kuleba, görüşme sırasında Zelenskiy'nin Erdoğan'a, Celal'in de aralarında olduğu 450 kişilik Ukraynalı tutukluların listesini verdiğini söylemişti.

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