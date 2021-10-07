Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor

AA / İlhami Erkılıç - Haberler | Güncel

Ağrı'da yaktığı kibritin elbiselerini tutuşturması sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alınan 8 yaşındaki Yusuf Paliğa, iyileşip okula gideceği günü bekliyor.

ERZURUM (AA) - Ağrı'da yaktığı kibritin elbiselerini tutuşturması sonucu vücudunda yanıklar oluşan ve Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alınan 8 yaşındaki Yusuf Paliğa, iyileşip okula gideceği günü bekliyor.

Ağrı kent merkezde yaşayan Yıldırım Paliğa'nın oğlu 3. sınıf öğrencisi Yusuf Paliğa, 1 hafta önce mutfaktan aldığı kibriti yakınca kıyafetleri aniden alev aldı.

Ailesinin yardımıyla elbisesindeki alevler söndürülen küçük Paliğa, ambulansla kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki ilk müdahale sonrası Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Sol kolu ile göğsünde 2. derece yanıklar oluşan ve halen tedavisi süren Yusuf Paliğa, iyileşip okula gideceği günü umutla bekliyor.

Yusuf Paliğa, AA muhabirine, kibritle oynadığı için çok pişman olduğunu söyleyerek, "Kibritin nasıl yandığını merak ettiğimden kibritle biraz oynamak istedim ve sonunda yandım. Çocuklar böyle tehlikeli şeyler yapmasın. İyileşip biran önce okuluma gitmek istiyorum." dedi.

Baba Yıldırım Paliğa da çocukların kibrit ve çakmak gibi tehlikeli şeylerden uzak durmasını, ailelerin de bu konuda daha dikkatli olmasını istedi.

Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor

Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor

Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor

Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor
AA / İlhami Erkılıç - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji günlük hava raporunu yayımladı! Erzurum, Kars ve Ardahan için yoğun kar yağışı uyarısı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Varank Temel Karamollaoğlu
Magazin İrem Derici Düm Tek Tek
Spor Ali Palabıyık Cristiano Ersun Yanal Fatih Terim Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Aziz Sancar Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kibritle oynarken elbiseleri tutuşup yanan küçük Yusuf iyileşip okula gitmek istiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:40:03. #1.11#