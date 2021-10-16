Kıbrıs Gazisi İsmet Ekal Son Yolculuğuna Uğurlandı

Vali Aziz Yıldırım, hastalığı dolayısıyla evinde rahatsızlanarak kaldırıldığı Namık Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmet Ekal'ın Cenaze Töreni'ne katıldı.

Vali Yıldırım, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır dileğinde bulunarak merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Merhum İsmet Erkal'ın Öğle Namazı'na müteakip Sofutuoğlu Camii'nde kılınan Cenaze Namazı'nın ardından Yeni Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

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