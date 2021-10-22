Kezban GAZİOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Kezban GAZİOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Kezban GAZİOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Karaer Mahallesi sakinlerinden Merhum Mustafa GAZİOĞLU'nun eşi Merhum Pehlül PERKTAŞ'ın kız kardeşi Mehmet, Necati, Metin, Naci ve Nabi PERKTAŞ'ın halaları Kezban GAZİOĞLU hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün Kemaliye Caminde kılınacak Cuma namazını müteakip Emirler mezarlığında toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı ALLAH'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye Tel. Nabi PERKTAŞ: 0535 683 87 29
22 Ekim 2021, Cuma
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