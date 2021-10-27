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KEYKUBAT SOKAĞINDA ALTYAPI ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

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KEYKUBAT SOKAĞINDA ALTYAPI ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

KEYKUBAT SOKAĞINDA ALTYAPI ÇALIŞMASINA BAŞLANILDIToplam 50 metre uzunluğunda 300'lük beton boruların döşeneceği Keykubat Sokağı'nda yağmur suyu altyapı çalışması bitimiyle bu bölgede daha önceden yaşanan problemlerinin önüne geçilmiş olacak.

KEYKUBAT SOKAĞINDA ALTYAPI ÇALIŞMASINA BAŞLANILDI

Toplam 50 metre uzunluğunda 300'lük beton boruların döşeneceği Keykubat Sokağı'nda yağmur suyu altyapı çalışması bitimiyle bu bölgede daha önceden yaşanan problemlerinin önüne geçilmiş olacak. Yapılan çalışmalar hakkında bilgiler veren Yalova Belediyesi yetkilileri; "Yağan yağmurla birlikte Keykubat Sokak da sorunlar çıkıyordu. Burada yaşanan problemin tekrar yaşanmaması için yağmur suyu altyapı çalışması başlattık. 50 metre uzunluğunda olacak altyapı çalışmamızda 300'lük beton borular ile önlem alacağız. Ayrıca yol kenarlarına ızgaralar koyacağız" dediler.

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