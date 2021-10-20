"Ketebehu Hasan Çelebi" retrospektif sergisi 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak - Haberler
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"Ketebehu Hasan Çelebi" retrospektif sergisi 23 Ekim'de sanatseverlerle buluşacak

AA / Ahmet Esad Şani - Haberler | Güncel

"Ketebehu Hasan Çelebi" retrospektif sergisi, 23 Ekim'de Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerinde açılacak.

"Ketebehu Hasan Çelebi" retrospektif sergisi, 23 Ekim'de Fatih Belediyesi Kadırga Sanat Galerilerinde açılacak.

Fatih Belediyesi Kültür Sanat Sezonu açılış sergisi, ziyaretçilere tarihe yayılmış hüsn-ü hat eserlerini izleme imkanı sunacak.

Hasan Çelebi'nin 25 ayrı koleksiyondan derlenen eserlerinin yer alacağı sergide, sanatçının kendi seçtiği çalışmalar sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Farklı yazı çeşitlerine yer verilecek sergide, talik, celi divanı, sülüs, nesih, muhakkak yazı örnekleri ve yazı kalıpları yer alacak.

AA / Ahmet Esad Şani - Son Dakika Haberleri
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