Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü - Haberler
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Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - Haberler | Yerel

Son dakika haberlerine göre Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü İncir ağacının kopan gövdesi üzerine devrilince yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki E.A., evinin bahçesinde kestiği incir ağacının üzerine devrilmesi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

KOCAELİ (İHA) - Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

İncir ağacının kopan gövdesi üzerine devrilince yaralandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 76 yaşındaki E.A., evinin bahçesinde kestiği incir ağacının üzerine devrilmesi neticesinde yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

14.30 sıralarında İzmit Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A. (76), evinin önünde daha önceden budamış olduğu incir ağacını kestiği sırada kopan ağaç gövdesinin altında kaldı. Üzerine devrilen ağaç gövdesi ile yaralanan E.A.'nın bağrışlarını duyan çevredeki komşuları, durumu üzerine 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı E.A., ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri kaza hakkında inceleme başlattı.

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü

Son dakika haber... Kestiği incir ağacının altında kalan vatandaş ölümden döndü
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