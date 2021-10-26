Kestiği ağacın altında kalarak hayatını kaybetti

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, kestiği ağacın altında kalarak yaralanan İbrahim Kös (46) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay sabah saatlerinde Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Ormanda kesim işi yapan İbrahim Kös, kestiği ağacın üzerine devrilmesi sonucu yaralandı. Birlikte çalıştığı arkadaşları tarafından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kös, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kös'ün cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Kös'ün cenazesi yarın Dibektaş aile kabristanlığında toprağa verilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.