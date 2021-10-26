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Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı

AA / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel
Kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.

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İNEGÖL, BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde kestiği ağaç üzerine devrilen kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre İnegöl'e bağlı kırsal Lütfiye Mahallesi'ndeki ormanlık alanda ağaç kesimi yapan İşçi Ahmet Ş. (27), kestiği aracın üzerine devrilmesi ile yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis Ekipleri, yaralı işçiye ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servis Bölümü'ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konu ile ilgili tahkikat başlatıldı.

AA / Uğur Çiçek - Son Dakika Haberleri
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