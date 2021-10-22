Kestel ve İnegöl'de su kesintisi

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ve İnegöl ilçelerinde su kesintisi yapılacak.

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Kestel ilçesinin Vani Mehmet Mahallesi Bayır Sokak ve civarında 25.10.2021 - 15.11.2021 tarihleri arasında 10: 00 - 16: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Yeni BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar dolayısıyla İnegöl ilçesinin Süleymaniye Mahallesi, İstiklal Caddesi ve civarında 22.10.2021 - 20.11.2021 tarihleri arasında 10: 00 - 16: 00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

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