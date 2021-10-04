Kestane toplamak için gittiği ormanda kendini vurdu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kestane toplamak için gittiği ormanda kendini vurdu

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel
Kestane toplamak için gittiği ormanda kendini vurdu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Yakup Bozacıoğlu (62), kestane toplamak için gittiği ormanda, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Yakup Bozacıoğlu (62), kestane toplamak için gittiği ormanda, yanındaki tüfeğin ateş alması sonucu ayağından yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Kestane toplamak için ormana giden Yakup Bozacıoğlu, yanındaki tüfeği ateş alması sonucu sağ ayağından yaralandı. Bozacıoğlu'nun ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Bozacıoğlu, Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Bozacıoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


Kestane toplamak için gittiği ormanda kendini vurdu

Kestane toplamak için gittiği ormanda kendini vurdu

Kestane toplamak için gittiği ormanda kendini vurdu

Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Son Dakika Haberleri
Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu

Gölete düşen kuzuyu kurtarmak isteyen çocuk boğuldu
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Alişan
Spor Burak Yılmaz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Fahrettin Koca Şans Oyunları Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Gülşen Gazeteler Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kestane toplamak için gittiği ormanda kendini vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 18:17:28. #1.11#