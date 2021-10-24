Kestane Eskişehir'deki tezgahlarda yerini aldı

İNEGÖL, BURSA (İHA) - İnegöl'de başlayan kestane hasadının ardından sezonun ilk kestanesi Eskişehir'deki tezgahlarda yerini aldı.

Kış sezonunun gelmesiyle beraber vatandaşların tercih ettiği ürünler arasında yer alan kestane, pazarlarda ve kuruyemişçilerde satılmaya başladı. Ateş üzerinde kebap olarak tüketildiği gibi çiğ olarak da sevilen ve soğuk havalarda en çok tüketilen kuruyemiş olarak görülen kestanenin kilogram fiyatı, geçen seneye göre değişmeyerek 25 TL'den satılıyor. Kuruyemişçiler, Çin'den ithal edilen kestanelerin kalitesiz olduğunu iddia ederek, vatandaşların yerli kestaneleri yemeleri konusunda çağrıda bulundu.

"Çin kestanesini ve yerli kestaneyi halkımız ayırt etsin"

Kestanenin bu hafta itibarıyla tezgahtaki yerini aldığını söyleyen kuruyemişçi Hüseyin Tuna, vatandaşların yerli kestaneyi yemeleri konusunda önerilerde bulundu. Geçen seneye göre kestane fiyatlarında artış olmadığını söyleyen Tuna, "Kestane bu hafta itibarıyla tezgahımızda yerini aldı. Kestanemiz İnegöl'den geliyor. Kabuğu kolay soyuluyor ve lezzeti çok güzel. Özellikle Çin'den ithal kestane geliyor ve bizim yerli kestanenin önüne geçiyor. Haliyle ithal gelen kestanenin fiyatı ucuz oluyor ama lezzeti güzel olmuyor. Özellikle Çin kestanesini ve yerli kestaneyi halkımız ayırt etsin. Şu an kestaneler ilk ürün olduğu için fiyatı 25 lira bandında ama zaman geçtikçe biraz daha pahalılaşır. Kestane, Mart ayına kadar da tezgahlarda bulunur" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

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