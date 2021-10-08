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Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay hapis cezalarıyla aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında haklarında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün ile 6 yıl 3 ay hapis cezalarıyla aranan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erzincan ve Kayseri mahkemelerinde haklarında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan H.B. ve aynı suçtan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası alan N.A.'nın Kocasinan ilçesindeki bir evde saklandıklarını belirledi. İki hükümlü, ekiplerin operasyonuyla yakalandı. İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından H.B. ve N.A., cezaevine teslim edildi.


Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

Kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 2 kişi yakalandı

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