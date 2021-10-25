ISPARTA (Habermetre) - Isparta'nın tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal değerlerini tanıtmak amacıyla başlatılan "Keşif Isparta" yolculuğuna devam ediyor. Genç kaşiflerin bu haftaki rotası Kızıldağ Milli Parkı oldu. Mavi Sedir Ormanlarının bol oksijenli havasında doğa ile iç içe bir hafta sonu geçiren genç kaşifler, Kızıldağ Milli Parkının doğal ve eşsiz güzelliğini keşfetti.

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