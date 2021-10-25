"Keşif Isparta" Yolculuğuna Devam Ediyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Keşif Isparta" Yolculuğuna Devam Ediyor

Habermetre - Haberler | Toplum

Isparta'nın tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal değerlerini tanıtmak amacıyla başlatılan "Keşif Isparta" yolculuğuna devam ediyor.

ISPARTA (Habermetre) - Isparta'nın tarihi, kültürel, doğal ve sanatsal değerlerini tanıtmak amacıyla başlatılan "Keşif Isparta" yolculuğuna devam ediyor. Genç kaşiflerin bu haftaki rotası Kızıldağ Milli Parkı oldu. Mavi Sedir Ormanlarının bol oksijenli havasında doğa ile iç içe bir hafta sonu geçiren genç kaşifler, Kızıldağ Milli Parkının doğal ve eşsiz güzelliğini keşfetti.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title