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Keşan Kent Meydanı Projesi için sahaya inildi

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Keşan Kent Meydanı Projesi için sahaya inildi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapılan Keşan Kent Meydanı düzenlemesi işi kapsamında yüklenici firma tarafından çalışmalara başlandı.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Konu hakkında bilgilendirmede bulunan Keşan Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ünal, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Alt Yapı ve Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından proje ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firma Keşan'a gelerek, ilçemizde çalışmalara başladı. Keşan için hayırlı olsun." dedi.

"Firma 18 Ekim 2021 Salı günü Keşan'da çalışmalara başladı"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise Keşan Kent Meydanı için proje çalışmalarına başladıklarının altını çizerek, şunları söyledi: "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız tarafından Keşan Kent Meydanı'nın proje ihalesi yapıldı. İhaleyi alan firmada Bakanlığa sunulmak üzere projeyi hazırlamak üzere 18 Ekim 2021 Salı günü Keşan'da çalışmalara başladı."

"Keşan Belediyesi eski hizmet binasının olduğu alan Keşan Kent Meydanı projesi içerisinde olmayacak"

Basın mensuplarının "Keşan Belediyesi eski hizmet binasının bulunduğu alan Keşan Kent Meydanı projesi içerisinde olacak mı?" sorusuna cevap veren Mustafa Helvacıoğlu, "Keşan Belediyesi eski hizmet binasının olduğu alan Keşan Kent Meydanı projesi içerisinde olmayacak. O alanı biz yıkıyoruz. Eski hizmet binamızın bulunduğu alan şehrimizin başka ihtiyaçlarını karşılayacak. Binayı yıkmakta kararlıyız, çünkü depreme dayanıksızlığı had safhada. Kasım ortasına kadar süre verdik. Kiracılarımız da binayı yavaş yavaş terk ediyor."

"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir meydan olsun istiyoruz"

Kent Meydanı Projesi'ni döneminde hayata geçirmek için çok çalıştıklarını dile getiren Helvacıoğlu, "Bu proje benim seçim döneminde sözünü verdiğim işlerden biri. Cumhuriyet'in 100. yılında bitirmeyi ve hizmete açmayı hedefliyoruz. Daha 2 yılımız var. Biz de bu hassasiyetimizi Bakanlığımıza sunduk. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir meydan olsun istiyoruz."

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