Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı
AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da şüphe üzerine durdurulan ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da şüphe üzerine durdurulan ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tabaklar Sokak'ta durumundan şüphelendikleri A.C.K. ve S.E'yi durdurdu.
Şüphelilerin üst aramasında ağırlığı belirtilmeyen paketlenmiş eroin ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.
AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri