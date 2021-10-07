Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı

Keşan'da şüphe üzerine durdurulan ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan'da şüphe üzerine durdurulan ve üst aramalarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri Tabaklar Sokak'ta durumundan şüphelendikleri A.C.K. ve S.E'yi durdurdu.

Şüphelilerin üst aramasında ağırlığı belirtilmeyen paketlenmiş eroin ele geçirildi. Zanlılar gözaltına alındı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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Haber: Keşan'da üzerlerinde uyuşturucu bulunan 2 kişi gözaltına alındı - Haberler
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