KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - METEOROLOJİ'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.