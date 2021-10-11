KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

METEOROLOJİ'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - METEOROLOJİ'nin şiddetli yağış uyarısının ardından Edirne'nin Keşan ilçesinde öğleden sonra başlayan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 22 derece olduğu Keşan'da, öğleden sonra kuvvetli yağmur başladı. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikteki sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı evlerin ise bahçelerinde su baskınları meydana geldi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam etmesinin beklendiği duyuruldu.

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mahmut Özer Ziya Selçuk Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil Gökhan Çıra
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Demir Çelik Fatih Terim Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: KEŞAN'DA SAĞANAK ETKİLİ OLDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 22:00:45. #1.13#