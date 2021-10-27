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Keşan'da köprünün beton ayağına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

AA / İlker Gürel - Haberler | Güncel
Keşan'da köprünün beton ayağına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı

Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kurtuluş Caddesi istikametinden Keşan Orman İşletme Fidanlık Şefliği yönüne giden A.A. idaresindeki 34 NT 703 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak köprünün beton ayağına çarptı.

Kazada, A.A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan M.D, F.Y. ve Y.S. hafif yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri
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