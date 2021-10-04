KEŞAN'DA AMATÖR SPOR HAFTASI, TÖRENLE BAŞLADI

KEŞAN, EDİRNE (DHA) - HER yaşta insanı spor yapması için düzenli fiziksel aktivitelere özendirmek ve yeni bireylerin spora kazandırılması için farkındalık oluşturmak, amatör spor branşlarına ilgiyi arttırmak ve dikkat çekmek için her yıl 4-10 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen Amatör Spor Haftası, Edirne'nin Keşan ilçesinde de düzenlenen programla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programa Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen, Keşan Gençlik Merkezi sporcuları ve Keşan Saros Doğa ve Spor Derneği (SARDOS) bisiklet grubu katıldı. Keşan Gençlik Merkezi personeli Derya Meracı sunumunda yapılan programda, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Vedat Çimen ve sporcuları Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle son buldu. Öte yandan hafta boyunca basketbol, futbol, güreş, jimnastik ve taekwondo karşılaşmaları yapılacağı bildirildi.