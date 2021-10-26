Keşan'da 62 şişe kaçak içki ele geçirildi - Haberler
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Keşan'da 62 şişe kaçak içki ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Keşan'da 62 şişe kaçak içki ele geçirildi

Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak içkiye yönelik çalışmalar yürütmeye devam eden polis bir evde çok sayıda alkol ele geçirdi.

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KEŞAN, EDİRNE (İHA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde kaçak içkiye yönelik çalışmalar yürütmeye devam eden polis bir evde çok sayıda alkol ele geçirdi. Şahıs hakkında işlet başlatıldı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçede gümrük kaçağı içki satışı yapan şahıslara yönelik bir dizi çalışma yaptı. Uygulama kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir eve arama yapıldı. A.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramalarda değişik markalara ait 62 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi.

Evinde kaçak içki yakalanan şahıs hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

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