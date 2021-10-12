Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor

Bültenler - Haberler | Güncel
Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 12 Ekim 2021 Salı günü yaptığı açıklamada, 4-10 Ekim 2021 tarihileri arasında belediye olarak gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - " Keşan'ın dört bir tarafında devam eden eş zamanlı fiziki düzenlemelerle Keşan Belediyesi yine emrinizde"

Geçen 7 günde örnek belediyecilik hizmetlerine imza attıklarını belirten Helvacıoğlu, "Trakya'nın en büyük hayvan barınağını açan Keşan Belediyesi olarak ulusal medyada ses getirdik, Türkiye'de örnek gösterildik. Korudağ balımızı marka yapmak için kolları sıvadık. Arıtılmış suyumuzu tarımda değerlendirmek için işe koyulduk. 'Okula Giden Mutlu Çocuklar Projemiz' kapsamında sera ve tesis alanlarımızda çalıştık. İmzaladığımız protokolle Atatürk Stadı ve spor sahaları kullanımı artık Belediyemizde. Vatandaşımızı ve muhtarlarımızı yormamak için hazırlanan muhtarlık binalarıyla ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. İbrice'yi kalkındırmak için dalış ve balıkçılık projelerimiz gündemimizde. Temalı parklarımızın bir yenisi Amel Baba Parkı yakında hizmetinizde. Keşan'ın dört bir tarafında devam eden eş zamanlı fiziki düzenlemelerle Keşan Belediyesi yine emrinizde." dedi.

"Keşan'ın her yerine hizmet götürmeye devam ettik"

Geçtiğimiz hafta da hiç durmadan çalışmaya devam ettiklerini ifade eden Mustafa Helvacıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: "Gaziantep'te Çevre ve Şehircilik Fuarına katılarak, Çevre ve Şehirlik Bakan Yardımcımızla, TOBB Başkanımızla ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımızla bir araya geldik. Pati Park'ımız ve barınağımızda 1000'e yakın öğrencimizi ağırlarken, Keşan Kent Müzemizin restorasyonunu da başladık. Camiler ve Din Görevlileri Haftasında camilerimizde ikramlar sunduk, Serebral Palsi hastalarımızın yalnız bırakmayarak akülü sandalye armağan ederken, Şehitlik Parkı'nda kan bağış kampanyasına da katkı verdik. Kıydığımız nikahlarda, katıldığımız nişanlarda çiftlerimizle, cenaze ve hayırlarda acılı vatandaşlarımızla olduk. Çocuklarımızdan yöneticilerimize, spordan ticarete, hukuktan sanayiye her kesimden Keşanlıya, mahallelerimizden işletmelerimize Keşan'ın her yerine hizmet götürmeye devam ettik. Keşan Belediyesi olarak ihalelerimizi canlı yayında şeffaf yapmaktan, bandomuzla okullarda çocuklarımızla marşımızı okumaktan, kültür gezilerimizle Keşanlılara hoş vakit geçirtmekten Meclis toplantımızla Keşan'a yeni hizmetler sunmaktan gurur duyduk. Geçen 7 günde, eksiği yok, fazlası var hizmetlerimizin kısa bir özetini sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyuyor, belediyemiz ailesinin selam ve saygılarını sunuyorum."

Bültenler - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biyolojik çeşitliliğin korunması için öncü rol oynayacağız"

 Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı'na video mesaj gönderdi Açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "BM Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 15. Taraflar Konferansı"na video mesaj gönderdi Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Seda Sayan Deniz Akkaya Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Aykut Kocaman Şenol Güneş Hamit Altıntop Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Keşan Belediyesi, örnek belediyecilik hizmetlerini sürdürüyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 11:53:34. #1.17#