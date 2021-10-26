Keşan Belediyesi Cumhuriyet Bayramı'nı 3 günlük etkinliklerle kutlayacak

KEŞAN, EDİRNE (Bültenler) - Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Cumhuriyet'in 98. yıldönümünü özenle hazırlanan 3 günlük etkinlik programıyla Keşan'a yakışır bir şekilde tüm Keşan halkıyla birlikte kutlayacaklarını belirtti.

Tüm Coşkusu ve İhtişamıyla Doya Doya Kutlayacağız…

Açıklamasında Cumhuriyet Bayramı'nın en önemli bayramlarımızdan biri olduğunun altını çizen Helvacıoğlu, "Cumhuriyet Bayramımızı en güzel şekilde tüm Keşanlı hemşerilerimiz ile birlikte tüm coşkusu ve ihtişamıyla doya doya kutlayacağız" dedi.

Etkinlikler 27 Ekim Çarşamba Başlayacak…

Etkinlikler 27 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Keşan Belediyesi Selim Sesler Konferans Salonu'nda Doğru Cevap Koleji işbirliği ile Şiir ve Müzik Dinletileri, Halk Oyunları ve Vals Gösterisi ile başlayacak.

Belediye Bandosu Marşlarıyla Coşkuyu Yaşatacak…

28 Ekim Perşembe günü saat 14.30'da Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde tüm okulların katılımı ve Keşan Belediye Bandosu eşliğinde Keşan Atatürk Stadyumu önünden Cumhuriyet Meydanı'na kadar bir kortej yürüyüşü gerçekleşecek.

29 Ekim Cuma Günü İse 4 Etkinlik Birden Gerçekleştirilecek…

29 Ekim Cuma günü; 09.00-18.00 saatleri arasında Türk Kızılayı işbirliğinde 29 kişiye Edirne Kültür Gezisi, 290 kişiye ise özel hediyeli kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek.

Şehit Eren Bülbül Parkı Açılışı ve Gösteri Maçı…

Saat 14.00'te Büyük Cami Mahallesi'nde yapımı tamamlanan "Şehit Eren Bülbül Parkı" açılışı ve yine Büyük Cami Mahallesi Semt Sahası'nda Genç Ordu Spor Kulübü'nün 29 Ekim Özel Gösteri maçı yapılacak.

Vatandaşlara Bayrak Dağıtılacak…

Saat 20.00'de Keşan Kent Müzesi önünden tüm halkın katılımı ile bayrak ve meşaleler ile birlikte Cumhuriyet Meydanı'na kadar Cumhuriyet Korteji Yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Gencer Savaş ve Bandosu Unutulmaz Bir Konser Verecek…

Etkinliklerin son bölümünde ise 29 Ekim Cuma günü saat 21.00'da Cumhuriyet Meydanı eski köy garajında Gencer Savaş ve Bandosu unutulmaz bir konser verecek.

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