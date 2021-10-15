Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti

Bültenler - Haberler | Güncel
Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti

Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı, Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle Paşayiğit ve İzzetiye Mahallesi'ndeki kadın çiftçileri ziyaret etti.

Ziyarette Kadın Çiftçiler Günü'nü kutlayan Balcı, "Paşayiğit ve İzzetiye Mahallelerimizde Kadın Çiftçilerimiz ile buluştuk ve günlerini kutladık. Kadınlarımız tarımsal üretimin ve kırsal ekonominin omurgasıdır. Eli toprak kokan, tarlasında, bahçesinde, gece gündüz demeden çalışarak ailesine, evine ve ülkemize üretimle destek veren kadınlarımızınDünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutluyor. Hasatlarının bol, ürünlerinin bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Ziyaretlere Paşayiğit Mahalle Muhtarı Orhan Mutlu ile İzzetiye Mahalle Muhtarı Erdoğan Karaca da eşlik etti.

Bültenler - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Müge Anlı İdo Tatlıses Nihal Yalçın Amelia Hamlin
Spor Schumacher Serdar Aziz Stefan Kuntz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Keşan Belediye Başkan Vekili Yakup Balcı'dan Dünya Kadın Çiftçiler Günü ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 15:07:40. #1.11#