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Kerkük'te Türkmen yetkililer oylarını kullandı

AA / Ali Makram Ghareeb - Haberler | Güncel
Kerkük'te Türkmen yetkililer oylarını kullandı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi milletvekili adayı Erşat Salihi, ülkede gerçekleştirilen genel seçimler kapsamında oylarını Kerkük'teki seçim merkezinde kullandı.

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı Hasan Turan ve Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi milletvekili adayı Erşat Salihi, ülkede gerçekleştirilen genel seçimler kapsamında oylarını Kerkük'teki seçim merkezinde kullandı.

ITC Başkanı Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak genelinde bir demokrasi şöleni yaşandığını belirterek, tüm Iraklılardan bu vatandaşlık görevini yerine getirmelerini istedi.

Türkmenlerin seçime yoğun katılım sağlaması gerektiğine dikkati çeken Turan, Türkmenlerin Irak Meclisinde hak ettiği ağırlığı elde edebilmesi için seçimin demokratik bir fırsat olduğunu ifade etti.

Turan, seçimlerin Birleşmiş Milletler nezdinde ülkedeki etnik ve mezhebi ağırlığın istatistiği niteliğinde olduğunu belirterek, "Türkmenler bu seçime katılımlarıyla ülkedeki etnik ağırlıklarını da ortaya koyacaklar." dedi.

Eşiyle birlikte oyunu kullanan Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi milletvekili adayı Salihi de basına yaptığı açıklamada, Irak'ta yeni ve daha kapsayıcı bir siyasi sürecin başlaması için seçimlerin sağlıklı bir şekilde geçmesinin önemli olduğunu söyledi.

Türkmenlerin bu sefer iktidara ortak olmak istediğini dile getiren Salihi, yeni siyasi süreçte Şii, Sünni ve Kürtlerin yanında Türkmenlerin de bulunmasının önemini vurguladı.

Salihi, Türkmenlerin Bağdat'ta etkili ve hükümet ortağı olmalarının Meclisteki vekil sayılarını artırmalarına bağlı olduğunu kaydetti.

AA / Ali Makram Ghareeb - Son Dakika Haberleri
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