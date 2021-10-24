KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MALATYA'da, bir kereste dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MALATYA'da, bir kereste dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, akşam saatlerinde Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Bir keresteci dükkanında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kısa sürede iş yerinin tamamını sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı. Yangında hasar meydana gelirken, kimsenin olmadığı yangında iş yeri kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU

KERESTE DÜKKANINDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

MÜŞTERİNİN ÇARPTIĞI YANGIN TÜPÜNDEKİ KÖPÜK, MARKETİ BEYAZA BÜRÜDÜ

 Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı

Plazanın dış cephe camlarını temizleyen 2 işçi, bozulan asma asansörde mahsur kaldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title