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Son dakika haber... Kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haberine göre Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan kereste atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Nuriye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kereste atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Alevlere teslim olan atölyede büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

(Hasan Öztürk-İHA)

Son dakika haber... Kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Son dakika haber... Kereste atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

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