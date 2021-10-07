Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Geçtiğimiz sezon 24 Erzincanspor'dan transfer olan ve Milli Takıma yükselme başarısı gösteren Kerem Aktürkoğlu, sezonun ilk maçında takım arkadaşı Marcao'nun saldırısıyla hoş olmayan görüntüler ile gündeme gelmişti. Galatasaray'ın kontrat yenilemek istediği ve Aktürkoğlu'nun bu teklifi reddettiği yönünde çıkan haberler sonrası internette en çok "Kerem Aktürkoğlu ayrılıyor mu? Kerem Aktürkoğlu Galatasaray ile anlaştı mı? Kerem Aktürkoğlu sözleşmeyi neden kabul etmedi?" soruları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KEREM AKTÜRKOĞLU AYRILIYOR MU?

Kerem Aktürkoğlu, Ajans 1905'ten Kadir Çetinçalı'nın haberine göre, Galatasaray yıllık 7 milyon TL'nin yanı sıra 2 milyon TL'lik yıllık bonus ücret de teklif etti. 23 yaşındaki futbolcuyla Avrupa'dan bazı takımların yakından ilgilendiği ve Ocak'ta resmi teklif yapabilecekleri ifade edildi.

Galatasaray'da gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılıların yeni sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

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