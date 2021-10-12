Kepez'deki yetenekli çocuklar futbola kazandırılıyor - Haberler
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Kepez'deki yetenekli çocuklar futbola kazandırılıyor

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Kepez'deki yetenekli çocuklar futbola kazandırılıyor

Okullarda yapılan futbol yetenek taramalarında keşfedilen çocukların altyapısını oluşturduğu Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 500 öğrencisiyle sezonun başlamasını bekliyor.

Okullarda yapılan futbol yetenek taramalarında keşfedilen çocukların altyapısını oluşturduğu Kepez Belediyesi Spor Kulübü, 500 öğrencisiyle sezonun başlamasını bekliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, üst yaşlarda oynayan takımlara kazandırılmak için seçilen lisanssız 9 yaş altı ve 10 yaş altı kategorilerinden 19 yaş altına kadar 22 altyapı takımı futbolcusu, BAL Ligi'nde forma terleten büyükleriyle oynamayı hedefliyor.

Okullardaki son derslere göre antrenman programı hazırlayan kulübün futbol yöneticileri, her yaş grubundaki öğrenciye farklı antrenör tahsis ediyor.

Standart ölçülerdeki Kuzeyyaka Sentetik Futbol Tesisi ve Hasan Doğan Stadı'nda antrenmanlarını yapan çocuklar, kulübün 30 Ağustos Zafer Bayramı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi özel günlerde düzenlediği turnuvalara da katılıyor.

Kepez'deki yetenekli çocuklar futbola kazandırılıyor

Kepez'deki yetenekli çocuklar futbola kazandırılıyor

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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