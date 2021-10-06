Kepez Belediye Başkanı TÜTÜNCÜ'den İl Müftümüze Ziyaret.
Kepez Belediye Başkanı TÜTÜNCÜ'den İl Müftümüze Ziyaret.Kepez Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ, 1-7 Ekim "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle İl Müftümüz Nazif Fethi YALÇINKAYA'yı makamında ziyaret ederek haftalarını kutladı.
Kepez Belediye Başkanı TÜTÜNCÜ'den İl Müftümüze Ziyaret.
Kepez Belediye Başkanı Hakan TÜTÜNCÜ, 1-7 Ekim"Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle İl Müftümüz Nazif Fethi YALÇINKAYA'yı makamında ziyaret ederek haftalarını kutladı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müftü YALÇINKAYA, Başkan TÜTÜNCÜ'ye teşekkür etti.
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